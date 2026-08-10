Меры безопасности планируется усилить на АЗС на Киевщине, - ОВА

На автозаправочных станциях в Киевской области планируется ввести дополнительные меры по защите сотрудников и посетителей во время воздушных тревог.

Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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В совещании приняли участие представители Вооруженных Сил Украины, Нацполиции, ГСЧС и операторов рынка.

"Наша общая задача - усилить безопасность работников и посетителей АЗС в Киевской области с учетом вызовов, которые диктует война. Благодаря конструктивному диалогу нам удалось определить дальнейшие шаги. Прежде всего - внедрение автоматизированных систем оповещения и протоколов реагирования персонала АЗС на сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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Также обсуждались вопросы очистки заправок от брошенных автомобилей, которые загромождают маршруты эвакуации, препятствуют доступу к гидрантам и проезду спецтехники.

"Конкретные решения по этим вопросам вынесем на следующее заседание Совета обороны Киевской области.



Также обратил внимание на вопрос обустройства укрытий возле АЗС, которые расположены на значительном расстоянии от имеющихся защитных сооружений. Усилим диалог и работу в этом направлении", - подытожил Ткаченко.

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