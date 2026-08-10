Заходи безпеки планують посилити на АЗС у Київській області, - ОВА

На автозаправних станціях у Київській області планують запровадити додаткові заходи для захисту працівників і відвідувачів під час повітряних тривог.

Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У нараді взяли участь представники Збройних Сил України, Нацполіції, ДСНС та операторів ринку.

"Наша спільна задача — посилити безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині з огляду на виклики, які диктує війна. Завдяки конструктивному діалогу нам вдалося визначити подальші кроки. Передусім — впровадження автоматизованих систем оповіщення та протоколів реагування персоналу АЗС на сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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Також обговорювали питання очищення заправок від покинутих автомобілів, які захаращують маршрути евакуації, перешкоджають доступу до гідрантів та проїзду спецтехніки.

"Конкретні рішення щодо цих питань винесемо на наступне засідання Ради оборони Київщини.



Також звернув увагу на питання облаштування укриттів біля АЗС, які розташовані на значній відстані від наявних захисних споруд. Посилимо діалог і роботу в цьому напрямі", - підсумував Ткаченко.

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