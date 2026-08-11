Жителей Херсона призвали быть готовыми к длительному отсутствию света: есть перебои с водоснабжением

Российские удары по энергетической инфраструктуре Херсона привели к отключению электричества в городе и перебоям с водоснабжением. Власти перевели "пункты несокрушимости" на круглосуточный режим работы и призвали жителей готовиться к длительному отсутствию электричества.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Власти области провели заседание штаба по оперативному реагированию и созданию надлежащих условий для жизнедеятельности населения во время прекращения работы объектов критической инфраструктуры.

"Херсон вновь подвергся российским ударам по объектам энергетики. В результате серии атак потребители города остались без электричества.



Совместно с военными, представителями ГСЧС, полиции, медицинской сферы, гражданской защиты, коммунальных учреждений и руководителями соответствующих структурных подразделений определили первоочередные меры для оперативного реагирования и ликвидации последствий ударов.



Руководители служб доложили о готовности работать в усиленном режиме. Необходимая техника, горюче-смазочные материалы и генераторы имеются в наличии", - отметил он.

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Также во время совещания обсудили вопросы защиты объектов критической инфраструктуры.

Было принято решение перевести "пункты несокрушимости" на период отключения электроэнергии на круглосуточный режим работы.

"Важно сохранить стабильную связь. От этого напрямую зависит работа экстренных служб и возможность медиков, спасателей и полицейских оперативно реагировать на вызовы. Поэтому предусмотрели обеспечение базовых станций связи альтернативными источниками питания. Также напоминаю, что линии скорой помощи, ГСЧС и Нацполиции работают круглосуточно", - добавил глава ОВА.

Также известно, что в Херсоне из-за отключения электричества возникли перебои с водоснабжением.

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"В сети пониженное давление, а в отдельных районах вода будет подаваться по графикам. Работают и пункты розлива питьевой воды", - отметил Прокудин.

Жителей Херсона призвали быть готовыми к длительному отсутствию электроснабжения.

"Энергетики работают над восстановлением сетей, однако постоянная угроза новых российских ударов сказывается на темпах работ.



Со своей стороны продолжаем работать в постоянной координации, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома херсонцев", - подытожил он.

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