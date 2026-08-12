Вночі ворог ударив "Шахедами" по центру Херсона: двоє загиблих, є поранені

Близько 01:40 12 серпня російські військові атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" Центральний район Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

Як зазначається, внаслідок влучань загинули двоє людей. Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби.

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Стан поранених

Ще двоє містян дістали поранення. До лікарні госпіталізували 46-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму та опіки 60% поверхні голови, тулуба, кінцівок та обличчя.

60-річна жінка дістала контузію, вибухову травму та поранення обличчя. Після надання медичної допомоги їй призначили амбулаторне лікування.

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