Ночью враг нанес удар "Шахедами" по центру Херсона: двое погибших, есть раненые

Около 01:40 12 августа российские военные нанесли удар по Центральному району Херсона с помощью ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

Как отмечается, в результате попаданий погибли два человека. Их личности в настоящее время устанавливают соответствующие службы.

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Состояние раненых

Еще двое горожан получили ранения. В больницу госпитализировали 46-летнего мужчину. У него диагностировали взрывную травму и ожоги 60% поверхности головы, туловища, конечностей и лица.

60-летняя женщина получила контузию, взрывную травму и ранения лица. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение.

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