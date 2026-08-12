312 0
Ночью враг нанес удар "Шахедами" по центру Херсона: двое погибших, есть раненые
Около 01:40 12 августа российские военные нанесли удар по Центральному району Херсона с помощью ударных беспилотников типа "Шахед".
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
Как отмечается, в результате попаданий погибли два человека. Их личности в настоящее время устанавливают соответствующие службы.
Состояние раненых
Еще двое горожан получили ранения. В больницу госпитализировали 46-летнего мужчину. У него диагностировали взрывную травму и ожоги 60% поверхности головы, туловища, конечностей и лица.
60-летняя женщина получила контузию, взрывную травму и ранения лица. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль