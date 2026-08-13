Кадрові перестановки: прессекретарка Трампа Каролін Лівітт завершує роботу в Білому домі
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці місяця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента США Дональда Трампа в соціальній мережі Truth Social.
Кадрові зміни та нова роль у партії
За словами Трампа, Лівітт вирішила залишити посаду, щоб проводити більше часу з родиною та маленькими дітьми. Після відходу з Білого дому вона стане однією з головних зовнішніх радниць та впливовим голосом у Республіканській партії під час підготовки до проміжних виборів.
Також Трамп підкреслив, що Лівітт виконала феноменальну роботу в Білому домі та брала активну участь у його переобранні.
"Наша чудова прес-секретарка Білого дому та одна з моїх найдовіреніших помічниць, Каролін Лівітт, залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною, рішення, яке я повністю розумію та поважаю!", – написав він у соцмережі Truth Social.
"Я не можу бути найкращою мамою для своїх дітей, залишаючись у постійному ритмі роботи прессекретаря", - сказала вона.
Після відставки Левітт працюватиме радницею президента США Дональда Трампа поза Білим Домом та підтримуватиме Республіканську партію та рух MAGA.
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