Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 462 970 осіб (+1 310 за добу), 12 262 танки, 47 824 артсистеми, 25 130 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 462 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 462 970 (+1 310) осіб

танків – 12 262 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 130 (+3) од.

артилерійських систем – 47 824 (+51) од.

РСЗВ – 2 023 (+1) од.

засоби ППО – 1 562 (+1) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 457 973 (+1 634) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 133 405 (+474) од.

спеціальна техніка – 4 522 (+6) од.

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