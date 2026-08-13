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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 462 970 осіб (+1 310 за добу), 12 262 танки, 47 824 артсистеми, 25 130 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 462 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 462 970 (+1 310) осіб
  • танків – 12 262 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 130 (+3) од.
  • артилерійських систем – 47 824 (+51) од.
  • РСЗВ – 2 023 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 562 (+1) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 457 973 (+1 634) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 133 405 (+474) од.
  • спеціальна техніка – 4 522 (+6) од.

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втрати ворога на 13 серпня

Автор: 

армія рф (22083) Генштаб ЗС (8869) ліквідація (4565) знищення (10833)
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