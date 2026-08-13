Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 462 970 человек (+1 310 за сутки), 12 262 танка, 47 824 артиллерийских системы, 25 130 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 462 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 462 970 (+1 310) человек

танков – 12 262 (+3) единицы

боевых бронированных машин – 25 130 (+3) единиц

артиллерийских систем – 47 824 (+51) единицы

РСЗО – 2 023 (+1) единицы

средств ПВО – 1 562 (+1) единицы

самолетов – 439 (+0) единиц

вертолетов – 354 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 457 973 (+1 634) единиц

крылатых ракет – 5 007 (+0) единиц

кораблей / катеров – 35 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 133 405 (+474) единиц

специальной техники – 4 522 (+6) единицы.

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