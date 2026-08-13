Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 462 970 человек (+1 310 за сутки), 12 262 танка, 47 824 артиллерийских системы, 25 130 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 462 970 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 462 970 (+1 310) человек
- танков – 12 262 (+3) единицы
- боевых бронированных машин – 25 130 (+3) единиц
- артиллерийских систем – 47 824 (+51) единицы
- РСЗО – 2 023 (+1) единицы
- средств ПВО – 1 562 (+1) единицы
- самолетов – 439 (+0) единиц
- вертолетов – 354 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 457 973 (+1 634) единиц
- крылатых ракет – 5 007 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 35 (+0) единиц
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 133 405 (+474) единиц
- специальной техники – 4 522 (+6) единицы.
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