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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 462 970 человек (+1 310 за сутки), 12 262 танка, 47 824 артиллерийских системы, 25 130 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 462 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 462 970 (+1 310) человек
  • танков – 12 262 (+3) единицы
  • боевых бронированных машин – 25 130 (+3) единиц
  • артиллерийских систем – 47 824 (+51) единицы
  • РСЗО – 2 023 (+1) единицы
  • средств ПВО – 1 562 (+1) единицы
  • самолетов – 439 (+0) единиц
  • вертолетов – 354 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 457 973 (+1 634) единиц
  • крылатых ракет – 5 007 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 35 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 133 405 (+474) единиц
  • специальной техники – 4 522 (+6) единицы.

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потери противника по состоянию на 13 августа

Автор: 

армия РФ (23936) Генштаб ВС (8594) ликвидация (4519) уничтожение (10521)
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