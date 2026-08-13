"Скелю" розформують? / Наслідки ударів РФ по українських портах | Ірина Ромалійська. ВIДЕО

У новому випуску програми з Іриною Ромалійською на каналі "Бутусов Плюс" — дві важливі теми:

У першій частині речник штурмового полку "Скеля" Олексій Братущак розповідає про ситуацію в підрозділі після розслідування "Бабелю": чи справді призупинено поповнення полку, під чиє оперативне керівництво переходить "Скеля", чутки про можливе розформування чи розведення батальйонів по фронту, кримінальні провадження за фактами небойових смертей (103 справи за 2026 рік), перевірки Генштабу та поточні бойові завдання полку на Покровському, Костянтинівському, Запорізькому та Харківському напрямках.

У другій частині фінансист Сергій Фурса пояснює наслідки посилених російських ударів по українських портах для аграрного та металургійного секторів, вплив на ВВП, ціни на зерно у світі, логістичні альтернативи (Польща, Румунія, Молдова, Дунай).

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