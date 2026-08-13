"Скалу" расформируют? / Последствия ударов РФ по украинским портам | Ирина Ромалийская. ВИДЕО

В новом выпуске программы с Ириной Ромалийской на канале "Бутусов Плюс" — две важные темы:

В первой части пресс-секретарь штурмового полка "Скала" Алексей Братущак рассказывает о ситуации в подразделении после расследования "Бабеля": действительно ли приостановлено пополнение полка, под чье оперативное руководство переходит "Скала", слухи о возможном расформировании или распределении батальонов по фронту, уголовные дела по фактам небоевых смертей (103 дела за 2026 год), проверки Генштаба и текущие боевые задачи полка на Покровском, Константиновском, Запорожском и Харьковском направлениях.

Во второй части финансист Сергей Фурса объясняет последствия усиленных российских ударов по украинским портам для аграрного и металлургического секторов, влияние на ВВП, цены на зерно в мире, логистические альтернативы (Польша, Румыния, Молдова, Дунай).

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