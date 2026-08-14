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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 464 440 осіб (+1 470 за добу), 12 264 танки, 47 870 артсистеми, 25 141 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 464 440 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 464 440 (+1 470) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 264 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 141 (+11) од.
  • артилерійських систем – 47 870 (+46) од.
  • РСЗВ – 2 024 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 565 (+3) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 2 229 (+14) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 459 649 (+1 676) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 133 853 (+448) од.
  • спеціальна техніка – 4 524 (+2) од.

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Загальні бойові втрати російських окупантів станом на 13 серпня — Зведення

Автор: 

армія рф (22090) Генштаб ЗС (8874) ліквідація (4567) знищення (10841)
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