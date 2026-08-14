Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 464 440 человек (+1 470 за сутки), 12 264 танка, 47 870 артсистем, 25 141 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 464 440 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 464 440 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 264 (+2) шт.

боевых бронированных машин – 25 141 (+11) шт.

артиллерийских систем – 47 870 (+46) шт.

РСЗО – 2 024 (+1) ед.

средства ПВО – 1 565 (+3) ед.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 229 (+14) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 459 649 (+1 676) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 133 853 (+448) шт.

специальная техника – 4 524 (+2) ед.

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