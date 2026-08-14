Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 464 440 человек (+1 470 за сутки), 12 264 танка, 47 870 артсистем, 25 141 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 464 440 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 464 440 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 264 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 25 141 (+11) шт.
- артиллерийских систем – 47 870 (+46) шт.
- РСЗО – 2 024 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 565 (+3) ед.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 229 (+14) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 459 649 (+1 676) шт.
- крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 133 853 (+448) шт.
- специальная техника – 4 524 (+2) ед.
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