На фронте с начала суток произошло почти 200 боевых столкновений: 23 атаки отражены на Покровском направлении, — Генштаб

С начала суток 13 августа на фронте произошло 198 боевых столкновений. Наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Славянском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 6124 дрона-камикадзе и осуществил 2002 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили четыре атаки противника. Кроме того, враг нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Лимана, Хатнего и Колодезного.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Загрызово.

Боевые действия на востоке

Девять попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Шийковки, Заречного и Дробишевого; три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 16 попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Рай-Александровки, Кривой Луки, Закитного и Ризниковки; еще три боевых столкновения продолжаются.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Никифоровки и Юрковки.

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На Константиновском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских штурмов вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки, Русина Яра и Степановки; еще одно боевое столкновение продолжается.

Всего враг совершил 23 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Ганновка, Родинское, Шевченко, Новогришино, Васильевка, Мирное, Сергеевка, Удачное и Муравка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 13 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники противника. Повреждены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожено или подавлено 399 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Четыре атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Калиновского, Вороного, Тернового и Березового.

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Юг

Двенадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цвитково, Староукраинка, Даниловка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Павловки.

На Приднепровском направлении с начала суток противник не проводил никаких штурмовых действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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