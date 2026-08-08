Хмара посетил командные пункты СБС, 3-го и 19-го армейских корпусов и "Азова": запросы воинов взяты на учет. ФОТОрепортаж

Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара совершил рабочую поездку на командные пункты Сил беспилотных систем, 3-го и 19-го армейских корпусов и корпуса "Азов".

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, поездка состоялась после встреч командиров корпусов с президентом Украины, в ходе которых были озвучены ключевые проблемы и потребности подразделений. Минобороны получило задание оперативно взяться за решение этих вопросов.

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Обстановка на фронте

Так, во время поездки команда Минобороны работала с командами Роберта Бровди, Дениса Прокопенко, Валерия Скреда и Андрея Билецкого.

"Работаем непосредственно в войсках - там, где можно увидеть реальную ситуацию, услышать командиров и воинов", - отметил Хмара.

Сообщается, что командиры предоставили полную картину об обстановке в зонах ответственности, составе и действиях противника, устойчивости украинной обороны и ключевых потребностях воинских частей.

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Потребности подразделений

Отдельно обсудили, что необходимо для защиты украинской логистики, изнурения врага и огневого контроля над путями его снабжения.

Хмара подчеркнул, что украинские войска действуют эффективно по всей глубине построения противника — от линии боевого столкновения до логистических хабов глубоко в тылу.

Запросы военных

Кроме того, Хмара отдельно пообщался с военными на местах. Запросы, требующие решений Министерства обороны, взяты в работу.

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В тесной координации с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым Минобороны будет усиливать боевые подразделения на фронте.

Награды для воинов

Кроме того, Хмара поблагодарил военнослужащих за стойкость и высокие результаты при выполнении боевых задач и наградил их.

"Современное оружие дает результат только тогда, когда его используют сильные люди. Украинские воины - это бесценные специалисты с реальным опытом современной войны", - подчеркнул он.

Отдельно во время беседы с командирами Хмара отметил, что сохранение жизни воинов является безусловным приоритетом. Важно, чтобы боевые задачи выполнялись профессионально, ответственно и с уважением к военнослужащим.



