Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го та 19-го армійських корпусів і "Азову": Запити воїнів узято в роботу. ФОТОрепортаж
Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара провів робочу поїздку на командні пункти Сил безпілотних систем, 3-го та 19-го армійських корпусів і корпусу "Азов".
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, поїздка відбулася після зустрічей командирів корпусів із президентом України, під час яких були озвучені ключові проблеми та потреби підрозділів. Міноборони отримало завдання оперативно взяти ці питання в роботу.
Обстановка на фронті
Так, під час поїздки команда Міноборони працювала з командами Роберта Бровді, Дениса Прокопенка, Валерія Скреда та Андрія Білецького.
"Працюємо безпосередньо у військах - там, де можна побачити реальну ситуацію, почути командирів і воїнів", - зазначив Хмара.
Повідомляється, що командири надали повну картину про обстановку в зонах відповідальності, склад і дії противника, стійкість української оборони та ключові потреби військових частин.
Потреби підрозділів
Окремо обговорили, що потрібно для захисту української логістики, виснаження ворога і вогневого контролю над шляхами його постачання.
Хмара наголосив, що українські війська діють ефективно на всю глибину побудови противника - від лінії бойового зіткнення до логістичних хабів глибоко в тилу.
Запити воїнів
Крім того, Хмара окремо поспілкувався з військовими на місцях. Запити, які потребують рішень Міністерства оборони, взяті в роботу.
У тісній координації з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим Міноборони посилюватиме бойові підрозділи на фронті.
Нагороди для воїнів
Також Хмара подякував військовослужбовцям за стійкість і високі результати під час виконання бойових завдань та відзначив їх нагородами.
"Сучасна зброя дає результат лише тоді, коли її використовують сильні люди. Українські воїни - це безцінні спеціалісти з реальним досвідом сучасної війни", - наголосив він.
Окремо під час розмови з командирами Хмара зауважив, що збереження життя воїнів є безумовним пріоритетом. Важливо, щоб бойові завдання виконувалися професійно, відповідально та з повагою до військовослужбовців.
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