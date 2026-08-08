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Новини Фото Ситуація на фронті
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Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го та 19-го армійських корпусів і "Азову": Запити воїнів узято в роботу. ФОТОрепортаж

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара провів робочу поїздку на командні пункти Сил безпілотних систем, 3-го та 19-го армійських корпусів і корпусу "Азов".

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го,19-го армійських корпусів і "Азову"

Як зазначається, поїздка відбулася після зустрічей командирів корпусів із президентом України, під час яких були озвучені ключові проблеми та потреби підрозділів. Міноборони отримало завдання оперативно взяти ці питання в роботу.

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Обстановка на фронті

Так, під час поїздки команда Міноборони працювала з командами Роберта Бровді, Дениса Прокопенка, Валерія Скреда та Андрія Білецького.

"Працюємо безпосередньо у військах - там, де можна побачити реальну ситуацію, почути командирів і воїнів", - зазначив Хмара.

Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го,19-го армійських корпусів і "Азову"

Повідомляється, що командири надали повну картину про обстановку в зонах відповідальності, склад і дії противника, стійкість української оборони та ключові потреби військових частин.

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Потреби підрозділів

Окремо обговорили, що потрібно для захисту української логістики, виснаження ворога і вогневого контролю над шляхами його постачання.

Хмара наголосив, що українські війська діють ефективно на всю глибину побудови противника - від лінії бойового зіткнення до логістичних хабів глибоко в тилу.

Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го,19-го армійських корпусів і "Азову"

Запити воїнів

Крім того, Хмара окремо поспілкувався з військовими на місцях. Запити, які потребують рішень Міністерства оборони, взяті в роботу.

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У тісній координації з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим Міноборони посилюватиме бойові підрозділи на фронті.

Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го,19-го армійських корпусів і "Азову"

Нагороди для воїнів

Також Хмара подякував військовослужбовцям за стійкість і високі результати під час виконання бойових завдань та відзначив їх нагородами.

"Сучасна зброя дає результат лише тоді, коли її використовують сильні люди. Українські воїни - це безцінні спеціалісти з реальним досвідом сучасної війни", - наголосив він.

Окремо під час розмови з командирами Хмара зауважив, що збереження життя воїнів є безумовним пріоритетом. Важливо, щоб бойові завдання виконувалися професійно, відповідально та з повагою до військовослужбовців.

Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го та 19-го армійських корпусів і "Азову"
Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го та 19-го армійських корпусів і "Азову"

Автор: 

Азов (912) Сили безпілотних систем (622) Третій армійський корпус (158) Хмара Євгеній (37)
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Топ коментарі
+2
Я так вижу, что "пиксель" у начальства из моды вышел. Оно понятно, надо отличаться от нижестоящих чинов.
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08.08.2026 22:59 Відповісти
+2
ММ-25(украинский мультикам). В свое время в ММ-14(пиксель) тоже одно начальство щеголяло, когда большая часть ВСУ носило "дубок".
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08.08.2026 23:06 Відповісти
+2
Якщо з'являються такі фоточки з різних ракурсів то все зрозуміло відразу...гастролі шапіто продовжуються...нажаль...
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09.08.2026 07:22 Відповісти

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