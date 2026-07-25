Відбито масштабний механізований штурм РФ на Донеччині: знищено 7 танків, "Торнадо-С" і ліквідовано 123 окупантів, - "Азов". ВIДЕО

22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армій, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму в смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов", з залученням десятків одиниць броньованої та легкої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".

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Хто відбивав штурм?

Як зазначається, ворожий штурм було відбито завдяки підрозділам 1-го корпусу НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Силам безпілотних систем, Повітряним силам ЗСУ, підрозділам ДПСУ, зокрема головному відділу безпілотних систем "Фенікс", підрозділам Національної гвардії України та підрозділам Збройних сил України.

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Деталі

"41-ша гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова вітебсько-новгородська дивізія зс рф висунулися з району селища Новоекономічне, а одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Впродовж 4 годин вони намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що противник закрив небо за допомогою ударних БПЛА "Гербера" та "Ланцет". Також було знищено сучасну російську РСЗВ "Торнадо-С", яку використовували для підтримки штурмових дій.

Сили 1-го корпусу НГУ "Азов" спільно з приданими підрозділами стали на шляху наступу механізованих колон. На під'їздах до позицій Сил оборони України було встановлено мінно-вибухові загородження, мостові переправи було пошкоджено тактичною авіацією.

"Росіяни спробували вже під час штурму відновити переправи за допомогою понтонів, але ті були знищені тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ", - додали в "Азові".

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Втрати РФ

Внаслідок професійних дій усіх залучених підрозділів під управлінням 1-го корпусу НГУ "Азов" засобами ствольної артилерії, РСЗВ, ударними БПЛА було знищено 7 танків, 6 ББМ, 1 РСЗВ БМ-21 "Град", 1 РСЗВ "Торнадо-С", 3 одиниці спецтехніки, 47 одиниць легкої техніки.

Ліквідовано 123 окупанти, ще 29 були поранені. Механізований штурм було відбито.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог просунувся у Васюківці та Шаховому на Донеччині.