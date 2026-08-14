РФ атакувала "бандеролями", "шахедами" та іншими БпЛА: знешкоджено 90 зі 112 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти у ніч на 14 серпня атакували Україну 112 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, зафіксовано пуски БпЛА типу "Шахед" (зокрема реактивних), Гербера, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.
Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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