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РФ атакувала "бандеролями", "шахедами" та іншими БпЛА: знешкоджено 90 зі 112 цілей. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 14 серпня: як відпрацювали сили ППО?

Російські окупанти у ніч на 14 серпня атакували Україну 112 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, зафіксовано пуски БпЛА типу "Шахед" (зокрема реактивних), Гербера, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Обстріл 14 серпня: як відпрацювали сили ППО?

Автор: 

обстріл (36155) ППО (4384) Повітряні сили (3694)
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