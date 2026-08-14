У Польщі запускають програму реабілітації для українських ветеранів: перші групи сформують із 30 військових

У Польщі запускають програму реабілітації демобілізованих українських ветеранів. На першому етапі до країни приїдуть 30 учасників – три групи по 10 осіб, які протягом кількох тижнів проходитимуть фізичну реабілітацію та відновлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію порталу Sestry.eu.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Реабілітацію проводитимуть на базі місцевої лікарні

Проєкт організували польський соціолог, президент фонду Stocznia Якуб Вигнанський та Об’єднання українців у Польщі.

Ветеранів прийматимуть у містечку Ґурово-Ілавецьке Вармінсько-Мазурського воєводства. Для реабілітації використовуватимуть інфраструктуру місцевої лікарні та оздоровчого комплексу.

Першу групу планують сформувати у Вінниці, де організатори співпрацюють із місцевими партнерами. Критерії відбору учасників ще розробляють – вони мають враховувати, наскільки можливості програми відповідають потребам конкретного ветерана.

Ветеранів хочуть інтегрувати у місцеву громаду

Організатори наголошують, що програма не обмежуватиметься медичними процедурами. Українські ветерани житимуть у громаді та спілкуватимуться з місцевими мешканцями.

Ґурово-Ілавецьке обрали, зокрема, через значну українську громаду. Понад 10% населення містечка становлять нащадки українців, яких переселили під час операції "Вісла".

"Вважаємо, що ветерани мають бути оточені турботою цієї громади – не лише з погляду медичної допомоги, а й в усіх інших аспектах життя", – розповів Вигнанський.

Читайте: Гори і рафтинг: Інтерпайп запропонував ветеранам нову програму відновлення

На пілотний проєкт зібрали майже пів мільйона злотих

Значну частину витрат профінансує фонд "Польська рада бізнесу" за рахунок індивідуальних внесків його членів.

За словами президентки фонду Малгожати Дурської, майже 500 тисяч злотих вдалося зібрати лише за одні вихідні. Кошти планують спрямувати на транспорт, проживання, харчування та реабілітацію українських ветеранів.

Організатори також розглядають програму як спосіб продемонструвати суспільну підтримку України в Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стажування у Берліні для ветеранів: стартував набір на програму підготовки протезистів 2026/2027