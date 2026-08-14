В Польше запускают программу реабилитации для украинских ветеранов: первые группы сформируют из 30 военнослужащих

В Польше запускают программу реабилитации демобилизованных украинских ветеранов. На первом этапе в страну прибудут 30 участников — три группы по 10 человек, которые в течение нескольких недель будут проходить физическую реабилитацию и восстановление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию портала Sestry.eu.

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Реабилитация будет проводиться на базе местной больницы

Проект организовали польский социолог, президент фонда Stocznia Якуб Выгнанский и Объединение украинцев в Польше.

Ветеранов будут принимать в городке Гурово-Илавецкое Варминско-Мазурского воеводства. Для реабилитации будут использовать инфраструктуру местной больницы и оздоровительного комплекса.

Первую группу планируют сформировать в Виннице, где организаторы сотрудничают с местными партнерами. Критерии отбора участников еще разрабатываются — они должны учитывать, насколько возможности программы соответствуют потребностям конкретного ветерана.

Ветеранов хотят интегрировать в местное сообщество

Организаторы подчеркивают, что программа не будет ограничиваться медицинскими процедурами. Украинские ветераны будут жить в общине и общаться с местными жителями.

Гурово-Илавецкое выбрали, в частности, из-за значительной украинской общины. Более 10% населения городка составляют потомки украинцев, которых переселили во время операции "Висла".

"Считаем, что ветераны должны быть окружены заботой этого сообщества — не только с точки зрения медицинской помощи, но и во всех других аспектах жизни", — рассказал Выгнанский.

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На пилотный проект собрали почти полмиллиона злотых

Значительную часть расходов профинансирует фонд "Польский совет бизнеса" за счет индивидуальных взносов его членов.

По словам президента фонда Малгожаты Дурской, почти 500 тысяч злотых удалось собрать всего за одни выходные. Средства планируется направить на транспорт, проживание, питание и реабилитацию украинских ветеранов.

Организаторы также рассматривают программу как способ продемонстрировать общественную поддержку Украины в Польше.

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