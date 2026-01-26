Стажировка в Берлине для ветеранов: стартовал набор на программу подготовки протезистов 2026/2027

Программа подготовки специалистов по протезированию 2026/2027: набор стажеров среди ветеранов

Проект "Берлин-Киев", инициированный организацией Life Bridge Ukraine совместно с мэрами Берлина и Киева, объявляет о расширении образовательной программы.

Цель инициативы — подготовить новое поколение квалифицированных техников-протезистов, которые помогут украинским защитникам вернуться к активной жизни, сообщает Цензор.НЕТ.

Международные стандарты и локальная поддержка

Программа стажировки рассчитана на 12 месяцев (март 2026 — март 2027) и сочетает европейскую практику с академической базой. Практическая часть пройдет в ортопедических центрах Берлина, а также Мюнхена, Гейдельберга и Жешува.

Теоретический блок и сертификация по стандартам ISPO/ВОЗ обеспечиваются специалистами Human Study e.V. на украинском языке.

Роль ветеранского сообщества и координация проекта

Особое внимание в программе уделяется реализации принципа "равный равному". Как отмечает координатор международных инициатив Елена Семеняка, привлечение ветеранов с ампутациями к профессии протезиста является стратегическим шагом для ресоциализации защитников.

"Этот проект — не просто обучение, а развитие новой ветеранской субъектности. Ветераны становятся специалистами, которые не только понимают технический аспект, но и имеют общий опыт с пациентом. Это создает фундамент для современной и гуманной системы реабилитации в Украине", — подчеркивает Елена Семеняка.

Возможности для участников:

Полное обеспечение: организаторы берут на себя расходы на визы, перелет, проживание, питание и страхование.

Подготовка: предусмотрены интенсивные курсы английского языка и психологическое сопровождение от военных психологов.

Трудоустройство: выпускники программы получат гарантированные рабочие места в центрах Life Bridge Ukraine в Киеве, Харькове и Тернополе.

Требования к кандидатам: приоритет отдается ветеранам. Желательно (но не обязательно) техническое или медицинское образование (уровень бакалавра). Готовность к длительному обучению за рубежом и мотивация к работе в Украине.

Эта инициатива — шанс получить высокотехнологичную профессию будущего и лично присоединиться к восстановлению человеческого капитала Украины.

