Стажування у Берліні для ветеранів: стартував набір на програму підготовки протезистів 2026/2027
Проєкт "Берлін-Київ", ініційований організацією Life Bridge Ukraine спільно з мерами Берліна та Києва, оголошує про розширення освітньої програми.
Мета ініціативи — підготувати нову генерацію кваліфікованих техніків-протезистів, які допоможуть українським захисникам повернутися до активного життя, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міжнародні стандарти та локальна підтримка
Програма стажування розрахована на 12 місяців (березень 2026 — березень 2027) і поєднує європейську практику з академічною базою. Практична частина пройде в ортопедичних центрах Берліна, а також Мюнхена, Гейдельберга та Жешува.
Теоретичний блок та сертифікація за стандартами ISPO/ВООЗ забезпечуються фахівцями Human Study e.V. українською мовою.
Роль ветеранської спільноти та координація проєкту
Особлива увага в програмі приділяється реалізації принципу "рівний рівному". Як зазначає координаторка міжнародних ініціатив Олена Семеняка, залучення ветеранів з ампутаціями до професії протезиста є стратегічним кроком для ресоціалізації захисників.
"Цей проєкт — не просто навчання, а розбудова нової ветеранської суб’єктності. Ветерани стають фахівцями, які не лише розуміють технічний аспект, а й мають спільний досвід із пацієнтом. Це створює фундамент для сучасної та людяної системи реабілітації в Україні", — підкреслює Олена Семеняка.
Можливості для учасників:
- Повне забезпечення: організатори беруть на себе витрати на візи, переліт, проживання, харчування та страхування.
- Підготовка: передбачені інтенсивні курси англійської мови та психологічний супровід від військових психологів.
- Працевлаштування: випускники програми отримають гарантовані робочі місця у центрах Life Bridge Ukraine у Києві, Харкові та Тернополі.
- Вимоги до кандидатів: пріоритет надається ветеранам та ветеранкам. Бажана (але не обов'язкова) технічна або медична освіта (рівень бакалавра). Готовність до тривалого навчання за кордоном та мотивація до роботи в Україні.
Ця ініціатива — шанс здобути високотехнологічну професію майбутнього та особисто долучитися до відновлення людського капіталу України.
