Стажування у Берліні для ветеранів: стартував набір на програму підготовки протезистів 2026/2027

Програма підготовки фахівців із протезування 2026/2027: набір стажерів серед ветеранів

Проєкт "Берлін-Київ", ініційований організацією Life Bridge Ukraine спільно з мерами Берліна та Києва, оголошує про розширення освітньої програми.

Мета ініціативи — підготувати нову генерацію кваліфікованих техніків-протезистів, які допоможуть українським захисникам повернутися до активного життя, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міжнародні стандарти та локальна підтримка

Програма стажування розрахована на 12 місяців (березень 2026 — березень 2027) і поєднує європейську практику з академічною базою. Практична частина пройде в ортопедичних центрах Берліна, а також Мюнхена, Гейдельберга та Жешува.

Теоретичний блок та сертифікація за стандартами ISPO/ВООЗ забезпечуються фахівцями Human Study e.V. українською мовою.

Роль ветеранської спільноти та координація проєкту

Особлива увага в програмі приділяється реалізації принципу "рівний рівному". Як зазначає координаторка міжнародних ініціатив Олена Семеняка, залучення ветеранів з ампутаціями до професії протезиста є стратегічним кроком для ресоціалізації захисників.

"Цей проєкт — не просто навчання, а розбудова нової ветеранської суб’єктності. Ветерани стають фахівцями, які не лише розуміють технічний аспект, а й мають спільний досвід із пацієнтом. Це створює фундамент для сучасної та людяної системи реабілітації в Україні", — підкреслює Олена Семеняка.

Можливості для учасників:

Повне забезпечення: організатори беруть на себе витрати на візи, переліт, проживання, харчування та страхування.

Підготовка: передбачені інтенсивні курси англійської мови та психологічний супровід від військових психологів.

Працевлаштування: випускники програми отримають гарантовані робочі місця у центрах Life Bridge Ukraine у Києві, Харкові та Тернополі.

Вимоги до кандидатів: пріоритет надається ветеранам та ветеранкам. Бажана (але не обов'язкова) технічна або медична освіта (рівень бакалавра). Готовність до тривалого навчання за кордоном та мотивація до роботи в Україні.

Ця ініціатива — шанс здобути високотехнологічну професію майбутнього та особисто долучитися до відновлення людського капіталу України.

