За місяць роботи прокурори повідомили про підозри та вироки десяткам агентів РФ

Прокурори продовжують документувати та притягати до відповідальності осіб, причетних до державної зради, колабораційної діяльності, роботи на російські спецслужби та вбивства українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора, упродовж 13 липня - 13 серпня 2026 року викрито низку осіб, які, за даними слідства, виконували завдання держави-агресора.

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Подробиці

Зокрема, у Житомирі та на Миколаївщині викрито двох держзрадників, причетних до реєстрації Starlink для окупантів. На Кіровоградщині затримано інформатора, який передавав ворогу координати ППО та військових об’єктів, а в Запоріжжі - агентурну групу, яка збирала дані для ракетних ударів.



На Одещині взято під варту без права на заставу чоловіка, який встановив GPS-трекер на вантажний потяг. Ще двом підозрюваним, які передавали ворогу відомості про Сили оборони та розташування блокпостів, також обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.



Окремо повідомлено про підозру прикордоннику, який під час оборони Маріуполя дезертирував, а згодом перейшов на бік РФ та воює проти України.



У Києві викрито депутатку Алчевської міськради, яка працювала на окупаційну владу. Підозри також повідомлено засновнику агрофірми, який вів бізнес у взаємодії з державою-агресором, та так званому "міністру ЛНР", який очолив паливно-енергетичне відомство.



Частину проваджень уже скеровано до суду. На Закарпатті обвинувачено двох держзрадників, які фіксували об’єкти військової та критичної інфраструктури, а також агентку спецслужб РФ, яка отруїла українського військового.



За державну зраду суди ухвалили низку максимальних вироків. Серед засуджених - мешканка Хмельниччини, яка передавала рф дані про військові об’єкти та українських захисників, зокрема власного сина; троє військових, які після дезертирства виконували завдання російських спецслужб; а також житель Запоріжжя, який підпалив авто, готував диверсію на залізниці та вчинив замах на військового.



Так званого "ексміністра транспорту ЛНР", який допомагав окупантам перебудовувати транспортну систему Луганщини, заочно засуджено до 10 років позбавлення волі.



До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено ексдиректора одеської крюїнгової компанії, двох прикордонників, колишнього "регіонала", який співпрацював зі спецслужбою РФ, та мешканця Сумщини, який під виглядом військовослужбовця ЗСУ передавав ворогу дані про українські підрозділи, техніку, озброєння та маршрути переміщення.



До довічного позбавлення волі та 15 років ув’язнення засуджено двох виконавців теракту біля ТЦК у Кам’янці-Подільському. Внаслідок вибуху загинув 51-річний кур’єр, ще семеро людей отримали поранення.

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