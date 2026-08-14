Поставили на військовий облік понад 2,7 тис. жителів ТОТ Херсонщини: підозрюються 6 представників окупаційної влади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупаційна влада поставила на військовий облік для подальшого залучення до служби у збройних силах РФ щонайменше 2700 жителів тимчасово окупованої Херсонщини. Частину з них вже призвали до армії держави-агресора.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Хто причетний?

Як зазначається, до організації та роботи цієї системи, за версією слідства, причетні так званий "губернатор Херсонської області", четверо керівників окупаційних військкоматів та посадовець окупаційної адміністрації, який відповідав за мобілізаційну роботу.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили їм про підозру.

Примусова мобілізація

Встановлено, що на захопленій частині області окупаційна адміністрація фактично вибудувала повний механізм примусової мобілізації: від обліку населення і формування баз військовозобов’язаних до медичних оглядів, роботи призовних комісій та направлення громадян України на службу до армії РФ.

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Координацію цієї системи здійснював так званий "губернатор Херсонської області". На підставі його наказів та розпоряджень створювали призовні комісії, визначали порядок проведення мобілізаційних заходів та організовували взаємодію між окупаційними органами влади і військовими структурами РФ.

У липні 2023 року в Генічеську для реалізації цих рішень створили так званий "Військовий комісаріат Херсонської області". Через мережу підпорядкованих йому структур у районах окупованої Херсонщини збирали дані про чоловіків призовного віку, ставили їх на військовий облік, організовували медичні огляди та призовні кампанії.

Окремий напрям забезпечував громадянин України, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації та відповідав за мобілізаційну роботу. Він координував ведення військового обліку в захоплених громадах, роботу військово-облікових столів, підготовку відповідних документів та взаємодію між окупаційними "військкоматами" і адміністрацією.

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За даними слідства, система діяла не лише через адміністративні процедури, а й через примус. Чоловіків змушували проходити призовні заходи під загрозою насильства, незаконного позбавлення волі, обмеження можливості виїхати з небезпечних районів, втрати доступу до соціальних послуг та депортації. В окремих випадках застосовували катування.

Таким чином окупаційна влада створила механізм, який дозволяв системно примушувати громадян України, що залишилися на окупованій території, до служби у збройних силах держави-агресора.

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Що інкримінують

Так, повідомляється, що усім шістьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Посадовцю окупаційної адміністрації - громадянину України - додатково інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Так званого "губернатора Херсонської області" раніше вже було заочно засуджено за злочини проти основ національної безпеки України та воєнні злочини.

Варто додати, що так званим губернатором тимчасово окупованої частини Херсонської області є Володимир Сальдо. Він уже має кілька вироків.

8 листопада 2023 року Малиновський (Хаджибейський) районний суд Одеси заочно засудив Сальдо до 15 років за державну зраду.

У квітні 2026 року Херсонський апеляційний суд призначив йому 15 років ув’язнення за публічне виправдовування агресії рф, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та державну зраду.

У червні 2026 року так званого "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо заочно засуджено до 15 років за організацію вивезення близько 3 тисяч тонн українського зерна з тимчасово окупованої території.

За даними Армія.Інформ, іншими підозрюваними є:

Шуригін Вадим Валерійович (18.05.1974 р. н.) - т. зв. військовий комісар на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Шишкін Ігор Геннадійович (03.11.1969 р. н.) - т. зв. заступник військового комісара на тимчасово окупованій частині Херсонської області — начальник відділу підготовки та призову громадян на військову службу.

Бугайов Ярослав Сергійович (13.12.1982 р. н.) - т. зв. військовий комісар Олешківського муніципального округу Херсонської області, створеного окупаційним режимом.

Добровольський Андрій Вікторович (10.12.1983 р. н.) - т. зв. військовий комісар Генічеського муніципального округу Херсонської області, створеного окупаційним режимом.

Казаков Давид Костянтинович (02.06.1980 р. н.) - т. зв. військовий комісар Каховського муніципального округу Херсонської області, створеного окупаційним режимом.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює УСБ України в Херсонській області. Експертну та аналітичну допомогу під час розслідування надавала міжнародна правова фундація Global Rights Compliance.





