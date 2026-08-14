На военный учет поставили более 2,7 тыс. жителей ВОТ Херсонщины: подозреваются 6 представителей оккупационных властей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупационные власти поставили на воинский учет для последующего призыва на службу в вооруженные силы РФ не менее 2700 жителей временно оккупированной Херсонской области. Часть из них уже призвана в армию государства-агрессора.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Кто причастен?

Как отмечается, к организации и работе этой системы, по версии следствия, причастны так называемый "губернатор Херсонской области", четверо руководителей оккупационных военкоматов и чиновник оккупационной администрации, отвечавший за мобилизационную работу.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили им о подозрении.

Принудительная мобилизация

Установлено, что на захваченной части области оккупационная администрация фактически выстроила полный механизм принудительной мобилизации: от учета населения и формирования баз военнообязанных до медицинских осмотров, работы призывных комиссий и направления граждан Украины на службу в армию РФ.

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Координацию этой системы осуществлял так называемый "губернатор Херсонской области". На основании его приказов и распоряжений создавали призывные комиссии, определяли порядок проведения мобилизационных мероприятий и организовывали взаимодействие между оккупационными органами власти и военными структурами РФ.

В июле 2023 года в Геническе для реализации этих решений создали так называемый "Военный комиссариат Херсонской области". Через сеть подчиненных ему структур в районах оккупированной Херсонщины собирали данные о мужчинах призывного возраста, ставили их на воинский учет, организовывали медицинские осмотры и призывные кампании.

Отдельное направление обеспечивал гражданин Украины, занявший руководящую должность в оккупационной администрации и отвечавший за мобилизационную работу. Он координировал ведение воинского учета в захваченных громадах, работу воинско-учетных столов, подготовку соответствующих документов и взаимодействие между оккупационными "военкоматами" и администрацией.

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По данным следствия, система действовала не только через административные процедуры, но и через принуждение. Мужчин заставляли проходить призывные мероприятия под угрозой насилия, незаконного лишения свободы, ограничения возможности выехать из опасных районов, потери доступа к социальным услугам и депортации. В отдельных случаях применялись пытки.

Таким образом оккупационные власти создали механизм, позволявший систематически принуждать граждан Украины, оставшихся на оккупированной территории, к службе в вооруженных силах государства-агрессора.

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В чем обвиняют

Так, сообщается, что всем шестерым подозреваемым инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Чиновнику оккупационной администрации — гражданину Украины — дополнительно инкриминируется коллаборационная деятельность (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Так называемый "губернатор Херсонской области" ранее уже был заочно осужден за преступления против основ национальной безопасности Украины и военные преступления.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет УСБ Украины в Херсонской области. Экспертную и аналитическую помощь в ходе расследования оказывал международный правовой фонд Global Rights Compliance.





