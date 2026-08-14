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За месяц работы прокуроры сообщили о подозрениях и приговорах десяткам агентов РФ

Офис генпрокурора отчитался о нейтрализации агентов РФ

Прокуроры продолжают документировать и привлекать к ответственности лиц, причастных к государственной измене, коллаборационистской деятельности, работе на российские спецслужбы и убийствам украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора, в период с 13 июля по 13 августа 2026 года разоблачен ряд лиц, которые, по данным следствия, выполняли задания государства-агрессора.

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В частности, в Житомире и в Николаевской области разоблачены два государственных изменника, причастных к регистрации Starlink для оккупантов. В Кировоградской области задержан информатор, который передавал врагу координаты ПВО и военных объектов, а в Запорожье - агентурная группа, которая собирала данные для ракетных ударов.

В Одесской области взят под стражу без права на залог мужчина, установивший GPS-трекер на грузовой поезд. Еще двум подозреваемым, передававшим врагу сведения о Силах обороны и расположении блокпостов, также избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отдельно сообщено о подозрении пограничнику, который во время обороны Мариуполя дезертировал, а впоследствии перешел на сторону РФ и воюет против Украины.

В Киеве разоблачена депутатка Алчевского горсовета, которая работала на оккупационные власти. Подозрения также предъявлены основателю агрофирмы, который вел бизнес во взаимодействии с государством-агрессором, и так называемому "министру ЛНР", возглавившему топливно-энергетическое ведомство.

Часть дел уже направлена в суд. В Закарпатье предъявлены обвинения двум государственным изменникам, которые фиксировали объекты военной и критической инфраструктуры, а также агентке спецслужб РФ, которая отравила украинского военного.

За государственную измену суды вынесли ряд максимальных приговоров. Среди осужденных - жительница Хмельницкой области, которая передавала РФ данные о военных объектах и украинских защитниках, в частности о собственном сыне; трое военных, которые после дезертирства выполняли задания российских спецслужб; а также житель Запорожья, который поджег автомобиль, готовил диверсию на железной дороге и совершил покушение на военного.

Так называемый "экс-министр транспорта ЛНР", который помогал оккупантам перестраивать транспортную систему Луганской области, заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорены экс-директор одесской крюинговой компании, два пограничника, бывший "регионал", сотрудничавший со спецслужбой РФ, а также жителя Сумской области, который под видом военнослужащего ВСУ передавал врагу данные об украинских подразделениях, технике, вооружении и маршрутах передвижения.

К пожизненному лишению свободы и 15 годам лишения свободы приговорены двое исполнителей теракта возле ТЦК в Каменце-Подольском. В результате взрыва погиб 51-летний курьер, еще семь человек получили ранения.

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Житомир (723) Запорожье (3177) Каменец-Подольский (76) Киев (27238) Мариуполь (5824) Николаевская область (2432) Одесская область (4668) Сумская область (4471) Офис Генпрокурора (3333) Закарпатская область (2867) Кировоградская область (772) Луганская область (6743) Хмельницкая область (1123)
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