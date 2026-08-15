Ворог вбив на Дніпропетровщині немовля, 11 людей поранено

У ніч проти 15 серпня російські окупанти атакували безпілотниками Марганець Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Ворог поцілив по багатоповерхівці.

"Тримісячний хлопчик загинув через нічну атаку росіян", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі

11 людей дістали поранень, семеро з них госпіталізовані у важкому стані.

Серед поранених двоє дітей - 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

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