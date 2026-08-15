Ворог вбив на Дніпропетровщині немовля, 11 людей поранено
У ніч проти 15 серпня російські окупанти атакували безпілотниками Марганець Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Ворог поцілив по багатоповерхівці.
"Тримісячний хлопчик загинув через нічну атаку росіян", - йдеться в повідомленні.
Постраждалі
11 людей дістали поранень, семеро з них госпіталізовані у важкому стані.
Серед поранених двоє дітей - 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
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