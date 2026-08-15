Враг убил в Днепропетровской области младенца, 11 человек ранены
В ночь на 15 августа российские оккупанты атаковали беспилотниками Марганец в Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
Враг нанес удар по многоэтажному дому.
"Трехмесячный мальчик погиб в результате ночной атаки россиян", — говорится в сообщении.
Пострадавшие
11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
Среди раненых двое детей — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.
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