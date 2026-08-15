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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Враг убил в Днепропетровской области младенца, 11 человек ранены

Ночная атака на Марганец: погиб трехмесячный мальчик, есть раненые

В ночь на 15 августа российские оккупанты атаковали беспилотниками Марганец в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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Враг нанес удар по многоэтажному дому.

"Трехмесячный мальчик погиб в результате ночной атаки россиян", — говорится в сообщении.

Пострадавшие

11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Среди раненых двое детей — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

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Марганец (112) обстрел (34865) Днепропетровская область (5615) Никопольский район (869)
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