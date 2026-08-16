Зеленський зробив Україну найвідомішою у світі. Він живе в режимі космонавта, - "Слуга народу" Богуцька

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька заявила, що її обурює хейт у соцмережах на адресу президента Володимира Зеленського та ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це вона пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Єрмак та "Хартія"

За її словами, є події, які вона не може ігнорувати. Одна з останніх - це "атака на "Хартію" і Андрія Єрмака за те, що він вирішив супроводжувати підрозділ, як адвокат. Вірніше, його "Адвокат+".

"Ще зовсім нещодавно ті, хто плюється зараз на Єрмака і "Хартію", раділи тому, що ВАКС начипив на нього браслет, який обмежує його в пересуванні. Як же ж хочеться тим, хто ненавидить колишнього голову ОП, принизити Андрія Борисовича... Це можна порівняти лише зі збоченням. Задля того, щоб зайвий раз втопити Єрмака в багнюці, готові самі влізти в неї по горло і ковтати своє ж гівно величезними порціями", - обурюється нардепка.

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На її думку, ті, "хто зараз розтинає словами "Хартію" за Єрмака, це ті самі люди, які стоять з картонками біля "Франка". Просто є привід зайвий раз показати свою "зухвалість".

Богуцька стала на захист Зеленського

"Зараз не можуть цькувати Зеленського так само, як Єрмака. Але в соц мережах - суцільне болото: що до Єрмака, що до Зеленського. Що до "Хартії" чи будь-якого іншого підрозділу, який не дає Путіну зробити з України конц-табір. Вчора читала, тонни хейту на Зеленського за те, що він на "Тисячовесні" піднімав вагу лежачи, стріляв з лука, грав в теніс... "під час війни".

Як зазначає Богуцька, замість того, щоб пишатися тим, що президент Зеленський в чудовій фізичній формі - гори лайна про те, що "війна, а він....

"Він зробив Україну самою відомою країною Світу. Зеленський. Президент України. При Порошенкові якось в Хорватії в мене спитали, звідки я (?), я відповіла, що з України. Людина одразу знайшлася: "Україна? Оу! Шевченко, Кличко"... Все. Це було все знання про Україну. Завдяки Зеленському, Єрмаку і тій маленькій компанії, яка 24.02.22 біля Офісу Президента вийшла в ефір "Ми тут!", завдяки нашим найкращим громадянам, які вишукувались в черги захищати Україну, завдяки людям, які не кинули країну - ми живі. Україна жива. П'ятий рік...", - переконує вона.

Також нардепка зазначила, що режим, в якому живе Зеленський - це навантаження космонавта. Перельоти, переїзди, зустрічи, брифінги, міжнародні конференції, договори, спілкування з військовими на передовій, а ще участь в українських проектах.

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"І все це під час війни з гігантською Росією, де Путін змінює наряди і для нього фарбують траву і "будують" потьомкихські дєрєвні. Що з вами, українці? Значить, коли вам треба з картонками - війни нема. Коли Зеленський з людьми і країна живе - це "ганьба". Коли Єрмак розвинув цілу мережу "Адвокат +" для захисту прав військових - "щось не ті військові"...Не знаю, може колись ми і будемо пишатись тою мірою демократії, яка є в Україні під час війни. Зараз я обурена. Мене це бісить і я бачу, як ця гідра рухається", - резюмує депутатка від "СН".