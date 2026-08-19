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Новини підтримка України ЄС
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Зеленський доручив дипломатам забезпечити підтримку України на тлі турбулентності в Європі

Президент України Володимир Зеленський звертається до українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має забезпечити стабільну підтримку партнерів на тлі можливої політичної турбулентності в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави у середу.

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Зеленський визначив завдання для дипломатії

Президент наголосив, що українська дипломатія має використовувати сучасні інструменти та забезпечувати конкретні результати.

"Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання, це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти з початком нового політичного сезону", – сказав Зеленський.

За його словами, дипломатичний корпус має працювати так, щоб забезпечувати Україні необхідну підтримку партнерів навіть за умов можливих політичних змін у Європі.

Раніше Зеленський назвав головне завдання для міністра оборони України Євгенія Хмари.

Також читайте: Зеленський у зверненні навіть про ДТП в Києві згадав, але про протести - жодного слова, - ветеран Козятинський

Автор: 

Європа (1932) Зеленський Володимир (26706) підтримка (811)
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Топ коментарі
+5
Поки він грає роль президента,в Україні нічого хорошого не світить
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19.08.2026 22:46 Відповісти
+5
Українська дипломатія це - Валерій Чалий і Володимир Огризко. А оте, все що зараз - ганьба, випадкові люди без кваліфікації.
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19.08.2026 22:48 Відповісти
+3
Агов, в тебе турбулентність в опі, земля горить від корупції під ногамиі а він за Європу переживає 🤦 ти хоч знаєш значення цього слова?
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19.08.2026 22:46 Відповісти

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