Зеленський доручив дипломатам забезпечити підтримку України на тлі турбулентності в Європі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має забезпечити стабільну підтримку партнерів на тлі можливої політичної турбулентності в Європі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави у середу.
Зеленський визначив завдання для дипломатії
Президент наголосив, що українська дипломатія має використовувати сучасні інструменти та забезпечувати конкретні результати.
"Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання, це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти з початком нового політичного сезону", – сказав Зеленський.
За його словами, дипломатичний корпус має працювати так, щоб забезпечувати Україні необхідну підтримку партнерів навіть за умов можливих політичних змін у Європі.
Раніше Зеленський назвав головне завдання для міністра оборони України Євгенія Хмари.
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