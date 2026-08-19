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Новости поддержка Украины ЕС
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Зеленский поручил дипломатам обеспечить поддержку Украины на фоне турбулентности в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская дипломатия должна обеспечить стабильную поддержку со стороны партнеров на фоне возможной политической нестабильности в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства в среду.

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Зеленский определил задачи для дипломатии

Президент подчеркнул, что украинская дипломатия должна использовать современные инструменты и обеспечивать конкретные результаты.

"У нашей дипломатии тоже есть абсолютно четкие задачи: речь идет о такой коммуникации с партнерами, которая должна обеспечить Украине больше силы даже в условиях политической турбулентности, в которую Европа может вступить с началом нового политического сезона", — сказал Зеленский.

По его словам, дипломатический корпус должен работать так, чтобы обеспечивать Украине необходимую поддержку со стороны партнеров даже в условиях возможных политических изменений в Европе.

Ранее Зеленский назвал главную задачу для министра обороны Украины Евгения Хмары.

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Топ комментарии
+13
Українська дипломатія це - Валерій Чалий і Володимир Огризко. А оте, все що зараз - ганьба, випадкові люди без кваліфікації.
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19.08.2026 22:48 Ответить
+12
Поки він грає роль президента,в Україні нічого хорошого не світить
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19.08.2026 22:46 Ответить
+11
Агов, в тебе турбулентність в опі, земля горить від корупції під ногамиі а він за Європу переживає 🤦 ти хоч знаєш значення цього слова?
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19.08.2026 22:46 Ответить

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