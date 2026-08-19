Зеленский в обращении даже упомянул о ДТП в Киеве, но о протестах - ни слова, - ветеран Козятинский

Власти избрали стратегию игнорирования протестов, а отсутствие диалога президента с обществом создает опасную ситуацию в преддверии суровой зимы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал ветеран войны Дмитрий Козятинский, который 15 июля призвал людей выйти на митинги.

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"Меня очень огорчает, что президент так и не пошел на диалог. На мой взгляд, это уже институциональная проблема, потому что сам господин президент говорил, что нас ждет тяжелая зима. В результате в эту зиму войдет очень фрустрированное и дезориентированное общество, без нормальной коммуникации со стороны власти. Это очень опасно. К сожалению, я не вижу, что с этим сегодня можно сделать", — отметил он.

По словам Козятинского, сейчас власть выбрала стратегию игнорирования.

"Вчера (17 августа. — Ред.) в своем обращении президент упомянул даже о ДТП, которое произошло в центре Киева, но ни слова не сказал о протестах", — подчеркнул ветеран.

Он считает, что если бы президент сразу выступил и прокомментировал отставку правительства, а также объяснил, почему так произошло, то, скорее всего, протестов вообще не было бы.

"Что бы сейчас удовлетворило? Это зависит от того, как это будет донесено до общественности, в какой форме и так далее. Мне сложно сказать, как именно, чтобы удовлетворить людей. Но в любом случае должна быть хоть какая-то коммуникация. Учитывая, что за 33 дня он ни разу в обращении не упомянул о протестах, это выглядит очень странно", — добавил он.

Полный текст интервью с ветераном Дмитрием Козятинским для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Что этому предшествовало?

19 августа Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел, а Евгения Хмару — на должность главы Минобороны.

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