Склад Wildberries атакований у Тамбовській області: спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Склад Wildberries атаковано у Котовську Тамбовської області, він горить.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Що каже місцева влада?
Губернатор підтвердив атаку та пожежу на складі Wildberries у Котовську Тамбовської області. За його словами, один співробітник постраждав.
"У ніч проти 26 серпня Котовськ знову зазнав масованої атаки. Унаслідок ударів українських БпЛА сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа пожежі - понад 100 000 кв. метрів. Після отримання сигналу тривоги було оперативно проведено евакуацію всіх співробітників, яка дозволила врятувати життя та здоров'я людей. За попередньою інформацією, постраждав один співробітник Wildberries", - йдеться у повідомленні.
Що кажуть у компанії?
У Wildberries також підтвердили атаку на склад у Котовську, прийом нових поставок товарів не здійснюється.
Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.
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