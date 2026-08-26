Склад Wildberries атакований у Тамбовській області: спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Склад Wildberries атаковано у Котовську Тамбовської області, він горить.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Що каже місцева влада?

Губернатор підтвердив атаку та пожежу на складі Wildberries у Котовську Тамбовської області. За його словами, один співробітник постраждав.

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"У ніч проти 26 серпня Котовськ знову зазнав масованої атаки. Унаслідок ударів українських БпЛА сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа пожежі - понад 100 000 кв. метрів. Після отримання сигналу тривоги було оперативно проведено евакуацію всіх співробітників, яка дозволила врятувати життя та здоров'я людей. За попередньою інформацією, постраждав один співробітник Wildberries", - йдеться у повідомленні.









Що кажуть у компанії?

У Wildberries також підтвердили атаку на склад у Котовську, прийом нових поставок товарів не здійснюється.

Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.

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