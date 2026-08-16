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Новини Удари по Wildberries
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Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, - Міноборони

Удар по Wildberries у Подольську

Україна вивела з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries. Після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я припинив роботу найбільший склад компанії площею 250 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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"У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно"", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни спостерігають та фільмують пожежу на складі Wildberries у Московській області. ВIДЕО

Як зазначається, це був найбільший за площею склад компанії Wildberries – 250 тисяч м².

"Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку рф принесла в Україну", - наголосили в Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни спостерігають та фільмують пожежу на складі Wildberries у Московській області. ВIДЕО

Що передувало

Автор: 

Міноборони (7262) Підмосков’я (63) логістика (227) Удари по РФ (1226)
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Топ коментарі
+5
Єх якби 7 з 10 найбільших заводів по виготовленню компонентів балістики. Також планомірно виносити як з цім складським шмурдяком.

А так потужно все у дусі зе клоунади з ціми сцатими складами ширпотребу. Ну бо ціль велика, важко не влучити і ппо там особо не прикриває. Так і головне плебс ******** велики пожари, щоб красиво кінематографічно як у Майкла Бея горіло.
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16.08.2026 14:06 Відповісти
+4
Wildberries, це димова "зелена" завіса,за котрою криється антиукраїнська лдіяльність.Знищення українських беспілотників,котрі могли б бути використані і наносити удари по рашистських війскових цілях.Це така ж сама антиукраїнська "зелено- фсбешна диверсія" як і Курська куйня де було знищено добре навчені українські війскові підрозділи.та західну бронетехніку...
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16.08.2026 14:17 Відповісти
+3
всьо ? Zельона перемога ?

паРашна балістика тепер прилітати не буде ?
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16.08.2026 13:55 Відповісти

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