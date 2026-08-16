Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, - Міноборони

Україна вивела з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries. Після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я припинив роботу найбільший склад компанії площею 250 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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"У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно"", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, це був найбільший за площею склад компанії Wildberries – 250 тисяч м².



"Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку рф принесла в Україну", - наголосили в Міноборони.

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