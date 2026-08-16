1 605 12
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, - Міноборони
Україна вивела з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries. Після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я припинив роботу найбільший склад компанії площею 250 тисяч квадратних метрів.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно"", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, це був найбільший за площею склад компанії Wildberries – 250 тисяч м².
"Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку рф принесла в Україну", - наголосили в Міноборони.
Що передувало
- У ніч проти неділі, 16 серпня 2026 року безпілотники атакували Московську область. Попри те, що мер Москви Сергій Собянін звітував про збиті БпЛА, є влучання.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так потужно все у дусі зе клоунади з ціми сцатими складами ширпотребу. Ну бо ціль велика, важко не влучити і ппо там особо не прикриває. Так і головне плебс ******** велики пожари, щоб красиво кінематографічно як у Майкла Бея горіло.
паРашна балістика тепер прилітати не буде ?