РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9216 посетителей онлайн
Новости Удары по Wildberries
1 319 11

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries, - Минобороны

Удар по Wildberries в Подольске

Украина вывела из строя семь из десяти крупнейших логистических центров российского маркетплейса Wildberries. После масштабной атаки беспилотников на Подмосковье прекратил работу крупнейший склад компании площадью 250 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В ночь на воскресенье после масштабной атаки беспилотников на Подмосковье вместе со складом в Домодедово также прекратил работу логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино", — говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне наблюдают и снимают пожар на складе Wildberries в Московской области. ВИДЕО

Как отмечается, это был самый большой по площади склад компании Wildberries – 250 тысяч м².

"Российская логистика остро ощущает последствия войны, которую РФ развязала в Украине", — подчеркнули в Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне наблюдают и снимают пожар на складе Wildberries в Московской области. ВИДЕО

Что предшествовало

Автор: 

Минобороны (10013) Подмосковье (80) логистика (199) Удары по РФ (1180)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Єх якби 7 з 10 найбільших заводів по виготовленню компонентів балістики. Також планомірно виносити як з цім складським шмурдяком.

А так потужно все у дусі зе клоунади з ціми сцатими складами ширпотребу. Ну бо ціль велика, важко не влучити і ппо там особо не прикриває. Так і головне плебс ******** велики пожари, щоб красиво кінематографічно як у Майкла Бея горіло.
показать весь комментарий
16.08.2026 14:06 Ответить
+2
всьо ? Zельона перемога ?

паРашна балістика тепер прилітати не буде ?
показать весь комментарий
16.08.2026 13:55 Ответить
+2
Тут хоч би спробували уразити дронопорт в Орловській обл.с.Цимбулова,який давно функціонує,і розбудовується шаленними темпами і за 180-200км від кордону.
показать весь комментарий
16.08.2026 14:19 Ответить

Загрузка...

 
 