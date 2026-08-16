Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries, - Минобороны
Украина вывела из строя семь из десяти крупнейших логистических центров российского маркетплейса Wildberries. После масштабной атаки беспилотников на Подмосковье прекратил работу крупнейший склад компании площадью 250 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь на воскресенье после масштабной атаки беспилотников на Подмосковье вместе со складом в Домодедово также прекратил работу логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино", — говорится в сообщении.
Как отмечается, это был самый большой по площади склад компании Wildberries – 250 тысяч м².
"Российская логистика остро ощущает последствия войны, которую РФ развязала в Украине", — подчеркнули в Минобороны.
Что предшествовало
- В ночь на воскресенье, 16 августа 2026 года, беспилотники атаковали Московскую область. Несмотря на то, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА, попадания имели место.
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А так потужно все у дусі зе клоунади з ціми сцатими складами ширпотребу. Ну бо ціль велика, важко не влучити і ппо там особо не прикриває. Так і головне плебс ******** велики пожари, щоб красиво кінематографічно як у Майкла Бея горіло.
паРашна балістика тепер прилітати не буде ?