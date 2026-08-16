Россияне наблюдают и снимают пожар на складе Wildberries в Московской области. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россияне наблюдают за горящим складом маркетплейса Wildberries в Московской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители не прошли мимо горящего логистического центра и начали снимать на видео склад, охваченный огнем.
В результате атаки БПЛА на Московскую область в ночь на 16 августа 2026 года было зафиксировано попадание в логистические центры маркетплейса Wildberries. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о якобы сбитых украинских БПЛА.
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