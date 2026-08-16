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Новости Видео Атака БпЛА на Москву Удары по Wildberries
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Россияне наблюдают и снимают пожар на складе Wildberries в Московской области. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россияне наблюдают за горящим складом маркетплейса Wildberries в Московской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители не прошли мимо горящего логистического центра и начали снимать на видео склад, охваченный огнем.

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В результате атаки БПЛА на Московскую область в ночь на 16 августа 2026 года было зафиксировано попадание в логистические центры маркетплейса Wildberries. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о якобы сбитых украинских БПЛА.

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Топ комментарии
+17
По перше це красиво
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16.08.2026 11:36 Ответить
+14
Вірю що і мої кілька сот грн причетні до цього видовища!!
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16.08.2026 11:55 Ответить
+12
Сподіваємос, що скоро ми всі побачтмо таке феєричне видовисько над Кремлем!
Слава ЗСУ!
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16.08.2026 12:00 Ответить

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