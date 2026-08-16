Росіяни спостерігають та фільмують пожежу на складі Wildberries у Московській області. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни спостерігають за палаючим складом маркетплейсу Wildberries у Московській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі не пройшли повз палаючий логістичний центр та почали фільмувати склад, охоплений вогнем.

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Внаслідок атаки БпЛА на Московську область у ніч проти 16 серпня 2026 року було зафіксовано влучання у логістичні центри маркетплейсу Wildberries. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявляв про нібито збиття українських БпЛА.

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