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Новини Відео Атака БпЛА на Москву Удари по Wildberries
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Росіяни спостерігають та фільмують пожежу на складі Wildberries у Московській області. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни спостерігають за палаючим складом маркетплейсу Wildberries у Московській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі не пройшли повз палаючий логістичний центр та почали фільмувати склад, охоплений вогнем.

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Внаслідок атаки БпЛА на Московську область у ніч проти 16 серпня 2026 року було зафіксовано влучання у логістичні центри маркетплейсу Wildberries. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявляв про нібито збиття українських БпЛА.

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москва (1191) атака (1944) ЗСУ (9005) дрони (8654)
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Топ коментарі
+11
По перше це красиво
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16.08.2026 11:36 Відповісти
+10
Вірю що і мої кілька сот грн причетні до цього видовища!!
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16.08.2026 11:55 Відповісти
+9
Сподіваємос, що скоро ми всі побачтмо таке феєричне видовисько над Кремлем!
Слава ЗСУ!
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16.08.2026 12:00 Відповісти

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