Посольство України в США закликає скасувати концерти російського скрипаля Рєпіна

Посольство України у США закликало Симфонічний оркестр Аннаполіса скасувати виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна, заплановані на осінь цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку посольства.

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Реакція української сторони

Українське дипломатичне представництво вказало на причетність музиканта до культурних заходів, які спонсорує кремлівський режим. Концертну програму "Сили природи" за участю Рєпіна мають відбутися 6 та 7 листопада на сцені Maryland Hall.

"Рішення запросити пана Рєпіна викликає серйозне занепокоєння з огляду на його задокументовану участь у культурних ініціативах, підтримуваних російською державою та пов'язаних з нею", - йдеться у повідомленні.

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Аргументи

Зокрема, зазначається, що російський музикант раніше виступав на концерті, організованому Фондом Кремля для вшанування "великих захисників" Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ його Фонд розвитку мистецтв отримував значне фінансування від російського Президентського фонду культурних ініціатив.

"Ми сподіваємося, що Симфонічний оркестр Аннаполіса уважно розгляне ці занепокоєння та підтвердить солідарність з Україною, яку він продемонстрував у 2022 році, коли вилучив пана Рєпіна зі своєї програми та замінив його виступ музичним вшануванням України", - додали в посольстві.

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