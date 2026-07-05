Росія використовує концерти армійського хору в Туреччині для пропаганди, - посол України Джелял

Виступи армійського хору РФ у Туреччині, яка є членом НАТО, варто сприймати не як суто культурні події, а як складову інформаційно-пропагандистських кампаній.

Таку думку посол України в Туреччині Наріман Джелял висловив у коментарі турецькому виданню Ocak Medya, інформує Цензор.НЕТ.

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Приховані цілі РФ

"У нинішніх умовах культурні заходи для Росії є не лише мистецтвом, а й інструментом публічної дипломатії та управління сприйняттям. Мета полягає не тільки у виконанні музики, а й у створенні образу громадської підтримки в Туреччині", - сказав він.

За словами Джеляла, російські державні медіа використовують такі заходи як елемент інформаційних кампаній.

"Неважко передбачити, що після концертів у російських медіа та офіційній риториці з'являться повідомлення на кшталт: "Тисячі людей у Туреччині слухали російський армійський хор", "Турецький народ проявляє інтерес до Росії". Це спроба актора, який дедалі більше опиняється в міжнародній ізоляції, створити собі легітимність і зруйнувати уявлення про власну ізольованість", - пояснив дипломат.

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Хор поширює російські наративи про війну

Він вказав, що російський хор "Червоної армії" - це не просто музичний колектив, а "структура, яка безпосередньо представляє Збройні сили Росії, виступає в офіційній військовій формі та через свій репертуар транслює наративи про війну і так званий військовий героїзм".

Концерти хору "Червоної армії" відбулися у Туреччині з 28 червня по 4 липня, зокрема, були виступи у Стамбулі, Ізмірі, Анталії, Адані, Анкарі.

"Той факт, що такі концерти проходять у країні НАТО, яка підтримує територіальну цілісність України, не є випадковістю. Це допомагає Росії просувати меседж про те, що вона здатна демонструвати свою присутність навіть у країнах Альянсу", - наголосив посол України в Туреччині.

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