Россия использует концерты армейского хора в Турции для пропаганды, - посол Украины Джелял

Выступления армейского хора РФ в Турции, которая является членом НАТО, следует рассматривать не как чисто культурные мероприятия, а как составляющую часть информационно-пропагандистских кампаний.

Такое мнение посол Украины в Турции Нариман Джелял высказал в комментарии турецкому изданию Ocak Medya, сообщает Цензор.НЕТ.

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Скрытые цели РФ

"В нынешних условиях культурные мероприятия для России являются не только искусством, но и инструментом публичной дипломатии и управления восприятием. Цель заключается не только в исполнении музыки, но и в создании образа общественной поддержки в Турции", - сказал он.

По словам Джеляла, российские государственные СМИ используют такие мероприятия как элемент информационных кампаний.

"Несложно предсказать, что после концертов в российских СМИ и официальной риторике появятся сообщения вроде: "Тысячи людей в Турции слушали российский армейский хор", "Турецкий народ проявляет интерес к России". Это попытка актора, который все больше оказывается в международной изоляции, создать себе легитимность и разрушить представление о собственной изолированности", - пояснил дипломат.

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Хор распространяет российские нарративы о войне

Он указал, что российский хор "Красной армии" - это не просто музыкальный коллектив, а "структура, которая непосредственно представляет Вооруженные силы России, выступает в официальной военной форме и через свой репертуар транслирует нарративы о войне и так называемом военном героизме".

Концерты хора "Красной армии" прошли в Турции с 28 июня по 4 июля, в частности, состоялись выступления в Стамбуле, Измире, Анталии, Адане и Анкаре.

"Тот факт, что такие концерты проходят в стране НАТО, которая поддерживает территориальную целостность Украины, не является случайностью. Это помогает России продвигать месседж о том, что она способна демонстрировать свое присутствие даже в странах Альянса", - подчеркнул посол Украины в Турции.

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