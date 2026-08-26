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Новини Знищення російської техніки
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Уражено ворожу РЛС "Каста", навчальний центр БпЛА, ремонтну базу та склади в окупованому Криму і на Донеччині, - Генштаб

СБС повідомили про нічні удари по Криму та військових об’єктах РФ

25 серпня та в ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об'єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

  • Так, у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста".
  • У Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника.
  • Крім того, у Первомайському на ТОТ українського Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів.

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Під ударом - ворожі склади

Окрім того, уражено склади противника:

  • склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області;
  • склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим);
  • склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині.
  • Також, у Чорноморському (ТОТ АР Крим), уражено ретранслятор БпЛА "Герань"/"Гербера".

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.

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Автор: 

Крим (12005) Луганськ (494) знищення (10928) Луганська область (4932) Луганський район (29)
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