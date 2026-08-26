Уражено ворожу РЛС "Каста", навчальний центр БпЛА, ремонтну базу та склади в окупованому Криму і на Донеччині, - Генштаб
25 серпня та в ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об'єктів противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
- Так, у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста".
- У Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника.
- Крім того, у Первомайському на ТОТ українського Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів.
Під ударом - ворожі склади
Окрім того, уражено склади противника:
- склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області;
- склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим);
- склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині.
- Також, у Чорноморському (ТОТ АР Крим), уражено ретранслятор БпЛА "Герань"/"Гербера".
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.
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