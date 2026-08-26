Уражено ворожу РЛС "Каста", навчальний центр БпЛА, ремонтну базу та склади в окупованому Криму і на Донеччині, - Генштаб

25 серпня та в ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об'єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що уражено?

Так, у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста".

У Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника.

Крім того, у Первомайському на ТОТ українського Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Чорного лісу" знищили транспортно-заряджаючу машину С-300 із ракетами поблизу Кривих Балок на Бєлгородщині. ВIДЕО

Під ударом - ворожі склади

Окрім того, уражено склади противника:

склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області;

склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим);

склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині.

Також, у Чорноморському (ТОТ АР Крим), уражено ретранслятор БпЛА "Герань"/"Гербера".

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголосили у Генштабі.

Також дивіться: Екіпажі МіГ-29 завдали авіаудару по позиціях російських операторів БпЛА. ВIДЕО