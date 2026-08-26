Поражены вражеская РЛС "Каста", учебный центр БПЛА, ремонтная база и склады в оккупированном Крыму и в Донецкой области, - Генштаб

25 августа и в ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Так, в Каче (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция "Каста".

В Луганске поражен учебный центр БПЛА противника.

Кроме того, в Первомайском на ВОТ украинского Крыма была поражена ремонтно-восстановительная база оккупантов.

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Под ударом - вражеские склады

Кроме того, поражены склады противника:

склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области;

склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым);

склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новосельке в Донецкой области.

Также в Черноморском (ВОТ АР Крым) был поражен ретранслятор БПЛА "Герань"/"Гербера".

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

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