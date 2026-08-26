Поражены вражеская РЛС "Каста", учебный центр БПЛА, ремонтная база и склады в оккупированном Крыму и в Донецкой области, - Генштаб
25 августа и в ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду объектов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
- Так, в Каче (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция "Каста".
- В Луганске поражен учебный центр БПЛА противника.
- Кроме того, в Первомайском на ВОТ украинского Крыма была поражена ремонтно-восстановительная база оккупантов.
Под ударом - вражеские склады
Кроме того, поражены склады противника:
- склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области;
- склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым);
- склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новосельке в Донецкой области.
- Также в Черноморском (ВОТ АР Крым) был поражен ретранслятор БПЛА "Герань"/"Гербера".
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.
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