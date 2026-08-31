США завдали першого за понад місяць удару по іранських об’єктах

Військові США завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Американські військові атакували іранські установки

Удару завдали в неділю, 30 серпня. Це перша атака США по іранських об’єктах за понад місяць.

За словами американського посадовця, розвідка зафіксувала підготовку іранських військових до запуску ракет із мінами у судноплавний маршрут.

Атака сталася після заяви президента США Дональда Трампа про те, що спроби Ірану знову замінувати міжнародні судноплавні шляхи будуть негайно та систематично припинятися.

Минулого тижня Центральне командування США завершило очищення Ормузької протоки від морських мін. Наразі американські сили продовжують контролювати акваторію для забезпечення вільної торгівлі.

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Іран заявив про загиблих і поранених

Іранська сторона підтвердила факт вибухів. Представники Корпусу вартових ісламської революції звинуватили в атаці США та Ізраїль.

У КВІР заявили про загиблих і поранених серед іранських військових та цивільних. Також представники Корпусу пообіцяли завдати ударів у відповідь.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив союзникам Вашингтона про зміну підходу до протистояння з Іраном.

За його словами, Сполучені Штати наразі не планують відновлювати масштабні бойові дії. Основний акцент Вашингтон має намір зробити на посиленні санкцій та військово-морській блокаді.

За даними Axios, останніми днями Рубіо провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ кількох країн-союзників. Він дав зрозуміти, що наразі США не планують ініціювати нові удари по Ірану.

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