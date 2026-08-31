Судовій системі бракує майже 40% необхідних коштів: у ВРП заявили про системне недофінансування
Фінансування судової системи України протягом останніх років покриває лише близько половини або трохи більше від її реальних потреб. У 2025 році забезпечили близько 61% операційних потреб судів, тоді як міжнародний орієнтир передбачає щонайменше 90%.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", Вища рада правосуддя звернулася до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів із закликом забезпечити належне фінансування судів, органів та установ системи правосуддя у 2027 році.
Найгірша ситуація була у 2023 році
У ВРП наголошують, що недофінансування судової влади має системний характер. За наведеними Радою даними ОЕСР, упродовж останніх років забезпечення потреб становило:
- 2022 рік – 63,4%;
- 2023 рік – 51,4%;
- 2024 рік – 57%;
- 2025 рік – близько 61% операційних потреб.
Водночас Стамбульський план дій передбачає орієнтир фінансування судової влади на рівні не менше 90% від запитаної нею суми.
ВРП звернулася до Кабміну та Мінфіну
Вища рада правосуддя ухвалила публічне звернення №1760/0/15-26 до уряду та Міністерства фінансів щодо фінансування системи правосуддя у 2027 році.
У ВРП нагадали, що стаття 130 Конституції України покладає на державу обов'язок забезпечувати фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.
29 липня Мінфін уже довів головним розпорядникам бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів та граничні показники видатків на 2027–2029 роки.
У Раді закликають під час формування держбюджету врахувати реальні фінансові потреби судової системи. Там наголошують, що йдеться не лише про бюджетне планування, а й про незалежність судової влади та можливість безперервно здійснювати правосуддя в умовах війни.
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