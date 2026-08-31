Судовій системі бракує майже 40% необхідних коштів: у ВРП заявили про системне недофінансування

Фінансування судової системи України протягом останніх років покриває лише близько половини або трохи більше від її реальних потреб. У 2025 році забезпечили близько 61% операційних потреб судів, тоді як міжнародний орієнтир передбачає щонайменше 90%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", Вища рада правосуддя звернулася до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів із закликом забезпечити належне фінансування судів, органів та установ системи правосуддя у 2027 році.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Найгірша ситуація була у 2023 році

У ВРП наголошують, що недофінансування судової влади має системний характер. За наведеними Радою даними ОЕСР, упродовж останніх років забезпечення потреб становило:

2022 рік – 63,4%;

2023 рік – 51,4%;

2024 рік – 57%;

2025 рік – близько 61% операційних потреб.

Водночас Стамбульський план дій передбачає орієнтир фінансування судової влади на рівні не менше 90% від запитаної нею суми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна роками не може отримати 35 млрд грн від ЄС, бо ОП не хоче очищувати суди, - Жернаков

ВРП звернулася до Кабміну та Мінфіну

Вища рада правосуддя ухвалила публічне звернення №1760/0/15-26 до уряду та Міністерства фінансів щодо фінансування системи правосуддя у 2027 році.

У ВРП нагадали, що стаття 130 Конституції України покладає на державу обов'язок забезпечувати фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

29 липня Мінфін уже довів головним розпорядникам бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів та граничні показники видатків на 2027–2029 роки.

У Раді закликають під час формування держбюджету врахувати реальні фінансові потреби судової системи. Там наголошують, що йдеться не лише про бюджетне планування, а й про незалежність судової влади та можливість безперервно здійснювати правосуддя в умовах війни.

Читайте також: У деяких судах працює лише 22% від необхідної кількості суддів, - Марина Барсук