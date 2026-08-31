Судебной системе не хватает почти 40% необходимых средств: в ВСП заявили о системном недофинансировании

Финансирование судебной системы Украины в последние годы покрывает лишь около половины или чуть больше ее реальных потребностей. В 2025 году было обеспечено около 61 % операционных потребностей судов, тогда как международный ориентир предусматривает не менее 90 %.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", Высший совет правосудия обратился к Кабинету министров и Министерству финансов с призывом обеспечить надлежащее финансирование судов, органов и учреждений системы правосудия в 2027 году.

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Худшая ситуация наблюдалась в 2023 году

В ВСП отмечают, что недофинансирование судебной власти носит системный характер. По приведенным Советом данным ОЭСР, в течение последних лет обеспечение потребностей составляло:

2022 год — 63,4%;

2023 год — 51,4%;

2024 год — 57%;

2025 год — около 61% операционных потребностей.

В то же время Стамбульский план действий предусматривает ориентир финансирования судебной власти на уровне не менее 90% от запрашиваемой ею суммы.

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ВСП обратилась к Кабмину и Минфину

Высший совет правосудия принял публичное обращение №1760/0/15-26 к правительству и Министерству финансов относительно финансирования системы правосудия в 2027 году.

В ВСП напомнили, что статья 130 Конституции Украины возлагает на государство обязанность обеспечивать финансирование и надлежащие условия для функционирования судов и деятельности судей.

29 июля Минфин уже довел до сведения главных распорядителей бюджетных средств инструкции по подготовке бюджетных запросов и предельные показатели расходов на 2027–2029 годы.

В Раде призывают при формировании госбюджета учесть реальные финансовые потребности судебной системы. Там подчеркивают, что речь идет не только о бюджетном планировании, но и о независимости судебной власти и возможности беспрерывно осуществлять правосудие в условиях войны.

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