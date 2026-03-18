Украина годами не может получить 35 млрд грн от ЕС, потому что ОП не хочет очищать суды, - Жернаков

Украина рискует лишиться около 35 млрд грн помощи от ЕС из-за затягивания с реформированием судебной системы.

Об этом заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"А давайте я расскажу вам, как Украина годами не может получить 35 млрд гривен из-за того, что в ОП не хотят очищать суды.

Мы здесь сейчас ломаем голову, хватит ли нам вообще денег на выживание (в то время как правительство раздает очередные миллиарды на еБачок и другой популизм). В то же время, мы уже два года как можем получить около 700 млн евро по программе Ukraine Facility (примерно столько, говорят, нужно на питание украинской армии в год). Но упорно не делаем этого.

Потому что тогда придется избавиться от предателей и коррупционеров в судах. А они для власти явно дороже, чем какие-то там 35 миллиардов", - подчеркнул он.

По словам Жернакова, одним из условий программы является принятие закона о декларациях добропорядочности судей.

"Это такой механизм, который должен был бы заменить в основном проваленные еще ранее властью процедуры очистки судов. Судьи сами декларируют по пунктам, что и как у них соответствует стандартам добропорядочности, и если нет — вылетают с должности. ... 

Чтобы получить эти деньги, выполнить все это мы должны были еще год назад, до июня 2025 года включительно. И по условиям программы, если не выполним до июня этого года — эти деньги сгорят навсегда", — отметил он.

"Денег нет. На ровном месте лежит 35 млрд. Год почти как просрочен дедлайн перед ЕС. Два года, как существует программа, по которой можно эти деньги получить. Три года почти как власть сама должна была очистить ВС после скандала с мега-взяткой, российскими паспортами и разворотом реформ.

Но нет — мы будем до конца стоять за коррупционеров и предателей. А деньги, наверное, должны весной вырасти на дереве.

А ЕС сам попросит, чтобы мы вступили в него. Что бы там ни происходило в судах. Подумаешь, это в процедуре вступления называется всего-навсего Fundamentals, то есть "Основы", — подытожил Жернаков.

судебная реформа (1757) Офис Президента (1852) Жернаков Михаил (56)
Топ комментарии
На жаль влада і корупція це одне ціле ,не хоче влада боротися з корупцією ,суддова мафія цьому підтвердження ,а намір вступу в ЄС це лише імітація тому що все робится все навпаки.
18.03.2026 15:25 Ответить
Если заниматься очисткой судов - кто тогда Червинского сажать будет и санкции на Порошенко не отменять? понимать же надо.
18.03.2026 15:10 Ответить
Це той Жернаков, що будучи суддею, захищав режим Януковича та приймав рішення проти Майдану?
18.03.2026 15:10 Ответить
На двушки не вистачає?
18.03.2026 15:03 Ответить
скажіть хто не будь цьому хлору, що ходити з бабською хусткою на шиї нєпрілічно

18.03.2026 15:06 Ответить
хлопу

18.03.2026 15:21 Ответить
18.03.2026 15:46 Ответить
нємци ?

18.03.2026 15:55 Ответить
Так, вони.
18.03.2026 16:00 Ответить
А ти зачепи тих суддів - вже пробували - так вони зразу в Венеційку - пробі! - наїзжають гади на незалежну гілку влади! - і Україні зразу прилітає
18.03.2026 15:09 Ответить
Не можна взагалі наших суддів чіпати, там 80% науковців із захищеними десертаціями, де ще є хоч в одній країні світу стільки професіоналів юридичної праці.

І якщо очистити судову систему, то бідні інваліди правоохоронці, не зможуть більше отримати пенсію по 200к це буде дискримінація у порівнянні з іншими інвалідами...
18.03.2026 15:27 Ответить
У суддів теж нехилі пенсії
18.03.2026 16:05 Ответить
Особливо після захищеної дисертації там ще доплати за наукову діяльність
18.03.2026 16:13 Ответить
Тут один клоун пару днів тому питав, чому Молдову беруть у ЄС, а Україну не дуже.

Ну от тому.
18.03.2026 15:16 Ответить
О, це в нас нова заміна Арестовичу?
18.03.2026 15:23 Ответить
Закон будь-який можно вертіти в строгих рамках, не можно дати комусь цукерку за те що вкрав велосипед. І не має ніяких безсмертних та не тлінних суддів що стріляють лазером з очей. Якби реально вони заважали то їх або бізнес відправив би в небесний гулаг на 2 брусках С4, а бо ж спецслужби отруїли не свіжою колбасою з гіпермаркета по "червоній ціні!"
18.03.2026 15:30 Ответить
Зе не правильно працює дипломатично, він б поясни європейцям, що якщо очистити нашу судову систему, то обвалиться ринок елітної нерухомості в Іспанії та Франції
18.03.2026 15:30 Ответить
ОП не хоче очищувати суди, - Жернаков ВІН ЗАМОТАВ В ХУСТИНУ КРУГОМ СВОЄЇ ЗЕЛЕНОЇ ШИЇ "ЗЕЗЕДЕНТА" ЯКИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА СУДОВУ СИСТЕМУ В ДЕРЖАВІ..."Жебраков ."поліроль зелений"
18.03.2026 15:32 Ответить
У 19 році, пад...а зелена, отримала міліарди по справі котру виграв Порошенко у рашистів по газу. Де ділись гроші - невідомо. Там ще були у Стокгольмському суді позови України до уйла на суми порядка 30 лярдів доларів. гнида наказала зробити українським юристам так, шоб більше ніколи в історії Україна не змогла виграти такі справи. І українськи юристи хробили Ну от хто він(вони) після цьго - закрийте нам небо( бо грошей для КБ Луч, та КБ Південне для виготовлення власного ППО-ПРО немає).
18.03.2026 15:56 Ответить
 
 