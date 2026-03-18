Украина годами не может получить 35 млрд грн от ЕС, потому что ОП не хочет очищать суды, - Жернаков

Украина рискует лишиться около 35 млрд грн помощи от ЕС из-за затягивания с реформированием судебной системы.

Об этом заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"А давайте я расскажу вам, как Украина годами не может получить 35 млрд гривен из-за того, что в ОП не хотят очищать суды.

Мы здесь сейчас ломаем голову, хватит ли нам вообще денег на выживание (в то время как правительство раздает очередные миллиарды на еБачок и другой популизм). В то же время, мы уже два года как можем получить около 700 млн евро по программе Ukraine Facility (примерно столько, говорят, нужно на питание украинской армии в год). Но упорно не делаем этого.

Потому что тогда придется избавиться от предателей и коррупционеров в судах. А они для власти явно дороже, чем какие-то там 35 миллиардов", - подчеркнул он.

По словам Жернакова, одним из условий программы является принятие закона о декларациях добропорядочности судей.

Читайте также: Когда кто-то не голосовал за закупку российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, - СМИ

"Это такой механизм, который должен был бы заменить в основном проваленные еще ранее властью процедуры очистки судов. Судьи сами декларируют по пунктам, что и как у них соответствует стандартам добропорядочности, и если нет — вылетают с должности. ...

Чтобы получить эти деньги, выполнить все это мы должны были еще год назад, до июня 2025 года включительно. И по условиям программы, если не выполним до июня этого года — эти деньги сгорят навсегда", — отметил он.

"Денег нет. На ровном месте лежит 35 млрд. Год почти как просрочен дедлайн перед ЕС. Два года, как существует программа, по которой можно эти деньги получить. Три года почти как власть сама должна была очистить ВС после скандала с мега-взяткой, российскими паспортами и разворотом реформ.

Но нет — мы будем до конца стоять за коррупционеров и предателей. А деньги, наверное, должны весной вырасти на дереве.

А ЕС сам попросит, чтобы мы вступили в него. Что бы там ни происходило в судах. Подумаешь, это в процедуре вступления называется всего-навсего Fundamentals, то есть "Основы", — подытожил Жернаков.

Читайте: ЕС должен видеть дальнейший процесс реформ в сфере правосудия в Украине, — еврокомиссар Макграт