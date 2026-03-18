Україна роками не може отримати 35 млрд грн від ЄС, бо ОП не хоче очищувати суди, - Жернаков

Україна ризикує втратити близько 35 млрд грн допомоги від ЄС через затягування з очищенням судової системи.

Про це заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"А давайте я розповім вам як Україна роками не може отримати 35 млрд гривень через те, що в ОП не хочуть очищувати суди.

Ми тут зараз ламаємо голову чи нам взагалі вистачить грошей на виживання (в той час як уряд роздає чергові мільярди на єБачок і інший популізм). Водночас, ми вже два роки як можемо отримати близько 700 млн євро за програмою Ukraine Facility (приблизно стільки, кажуть, треба на харчування української армії на рік). Але вперто не робимо цього.

Бо тоді доведеться позбутися зрадників і корупціонерів у судах. А вони для влади вочевидь дорожчі, ніж якісь там 35 мільярдів", - наголосив він.

За словами Жернакова, однією з умов програми є ухвалення закону про декларації доброчесності суддів.

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"Це такий механізм, який мав би замінити здебільшого провалені ще попередньо владою процедури очищення судів. Судді самі декларують по пунктах, що і як у них відповідає стандартам доброчесності, і якщо ні - вилітають з посади. ...

Щоб отримати ці гроші, виконати це все ми мали ще рік тому, до червня 2025 включно. І за умовами програми, якщо не виконаємо до червня цього року - ці гроші згорять назавжди", - зазначив він.

"Грошей немає. На рівному місці лежить 35 млрд. Рік майже як прострочений дедлайн перед ЄС. Два роки, як існує програма, за якою можна ці гроші отримати. Три роки майже як влада сама мала очистити ВС після скандалу з мега-хабарем, російськими паспортами і розворотом реформ.

Але ні - ми будемо стояти до кінця за корупціонерів і зрадників. А гроші, певно, мають навесні вирости на дереві.

А ЄС сам попросити щоб ми до нього вступили. Що б там не відбувалося в судах. Подумаєш, це в процедурі вступу називається всього-навсього Fundamentals, тобто "Основи", - підсумував Жернаков.

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