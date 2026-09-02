Кір Стармер залишає британський парламент: лейбористам загрожують складні довибори

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про рішення залишити Палату громад після 11 років роботи депутатом від округу Голборн і Сент-Панкрас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

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Стармер подякував виборцям за 11 років роботи

Стармер заявив, що для нього було честю представляти округ Голборн і Сент-Панкрас. Він зазначив, що прийшов на цю посаду 11 років тому.

"Для мене було честю та привілеєм представляти найкращий виборчий округ у країні з того часу, як я перейняв цю посаду від великого Френка Добсона 11 років тому", – написав Стармер.

Після завершення роботи в парламенті експрем’єр планує зосередитися на міжнародних питаннях. Зокрема, йдеться про оборону, безпеку, торгівлю та технології у світі, що швидко змінюється.

Також Стармер має намір продовжити боротьбу з насильством проти жінок і дівчат.

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У окрузі Стармера проведуть довибори

Через рішення Стармера залишити парламент Велика Британія проведе довибори в окрузі Голборн і Сент-Панкрас у центральному Лондоні.

"Тепер розпочнеться процес призначення мого наступника перед довиборами. Хто б не мав щастя стати тут кандидатом від Лейбористської партії, отримає мою повну підтримку та сприяння, і я й надалі надаватиму повну підтримку прем’єр-міністру та цьому уряду лейбористів", – наголосив експрем’єр.

Довибори можуть послабити позиції лейбористів, якщо кандидатом від Партії зелених стане її популярний лідер Зак Поланскі.

Нагадаємо, 20 липня Енді Бернем офіційно замінив Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра Великої Британії.