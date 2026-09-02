Кир Стармер покидает британский парламент: лейбористам грозят сложные довыборы

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о решении покинуть Палату общин после 11 лет работы в качестве депутата от округа Холборн и Сент-Панкрас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети X.

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Стармер поблагодарил избирателей за 11 лет работы

Стармер заявил, что для него было честью представлять округ Холборн и Сент-Панкрас. Он отметил, что занял эту должность 11 лет назад.

"Для меня было честью и привилегией представлять лучший избирательный округ в стране с тех пор, как я принял эту должность от великого Фрэнка Добсона 11 лет назад", — написал Стармер.

После завершения работы в парламенте экс-премьер планирует сосредоточиться на международных вопросах. В частности, речь идет об обороне, безопасности, торговле и технологиях в быстро меняющемся мире.

Также Стармер намерен продолжить борьбу с насилием в отношении женщин и девочек.

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В округе Стармера пройдут досрочные выборы

В связи с решением Стармера покинуть парламент Великобритания проведет довыборы в округе Голборн и Сент-Панкрас в центре Лондона.

"Теперь начнется процесс назначения моего преемника перед довыборами. Кто бы ни имел счастье стать здесь кандидатом от Лейбористской партии, получит мою полную поддержку и содействие, и я и впредь буду оказывать полную поддержку премьер-министру и этому лейбористскому правительству", — подчеркнул экс-премьер.

Довыборы могут ослабить позиции лейбористов, если кандидатом от Партии зеленых станет ее популярный лидер Зак Полански.

Напомним, 20 июля Энди Бернем официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.