Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 492 350 осіб (+1 320 за добу), 12 324 танки, 49 085 артсистем, 25 264 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 492 350 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 492 350 (+1 320) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 324 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од.
- артилерійських систем – 49 085 (+69) од.
- РСЗВ – 2 085 (+4) од.
- засоби ППО – 1 600 (+2) од.
- літаків – 441 (+1) од.
- гелікоптерів – 355 (+1) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 476 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од.
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435) од.
- спеціальна техніка – 4 628 (+3) од.
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