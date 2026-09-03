Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 492 350 осіб (+1 320 за добу), 12 324 танки, 49 085 артсистем, 25 264 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 492 350 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 492 350 (+1 320) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 324 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од.

артилерійських систем – 49 085 (+69) од.

РСЗВ – 2 085 (+4) од.

засоби ППО – 1 600 (+2) од.

літаків – 441 (+1) од.

гелікоптерів – 355 (+1) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 476 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од.

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435) од.

спеціальна техніка – 4 628 (+3) од.

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