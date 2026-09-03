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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 492 350 осіб (+1 320 за добу), 12 324 танки, 49 085 артсистем, 25 264 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 492 350 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 492 350 (+1 320) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 324 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од.
  • артилерійських систем – 49 085 (+69) од.
  • РСЗВ – 2 085 (+4) од.
  • засоби ППО   – 1 600 (+2) од.
  • літаків – 441 (+1) од.
  • гелікоптерів – 355 (+1) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 476 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 143 150 (+435) од.
  • спеціальна техніка – 4 628 (+3) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 178 боєзіткнень. Найбільше ворожих атак на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Втрати ворога станом на ранок 3 вересня

Автор: 

армія рф (22261) Генштаб ЗС (8967) ліквідація (4596) знищення (10991)
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