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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 492 350 человек (+1 320 за сутки), 12 324 танка, 49 085 артиллерийских систем, 25 264 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 492 350 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 492 350 (+1 320) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 324 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 264 (+1) шт.
  • артиллерийских систем – 49 085 (+69) шт.
  • РСЗО – 2 085 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 600 (+2) шт.
  • самолетов – 441 (+1) шт.
  • вертолетов – 355 (+1) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 476 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875) шт.
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 143 150 (+435) шт.
  • специальная техника – 4 628 (+3) ед.

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Потери противника по состоянию на утро 3 сентября

Автор: 

армия РФ (24114) Генштаб ВС (8691) ликвидация (4550) уничтожение (10679)
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