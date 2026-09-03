Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 492 350 человек (+1 320 за сутки), 12 324 танка, 49 085 артиллерийских систем, 25 264 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 492 350 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 492 350 (+1 320) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 324 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 25 264 (+1) шт.
- артиллерийских систем – 49 085 (+69) шт.
- РСЗО – 2 085 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 600 (+2) шт.
- самолетов – 441 (+1) шт.
- вертолетов – 355 (+1) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 476 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875) шт.
- крылатые ракеты – 5 070 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 143 150 (+435) шт.
- специальная техника – 4 628 (+3) ед.
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